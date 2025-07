Une campagne conjointe entre le ministère de la santé et le centre Roi Salman pour l’aide humanitaire et les secours a été lancée hier lundi, pour la réalisation de 52 opérations de transplantation cochléaire dans plusieurs hôpitaux universitaires à savoir la Rabta et charles Nicolle (Tunis) et Fattouma Bourguiba (Monastir) et Habib Bourguiba (Sfax) selon un communiqué publié sur la page facebook du ministère de la santé.

Selon le même communiqué, 10 enfants ont reçu lundi un implant cochléaire à l’hôpital Charles Nicolle et 12 patients à l’hôpital Rabta, précisant que ces opérations se poursuivront demain mercredi avec 10 opérations prévues à Monastir et 20 autres à Sfax, les 10 et 11 juillet courant.

Ces opérations sont réalisées sous la supervision d’une équipe médicale Tuniso- Saoudienne multidisciplinaire à l’aide d’implants cochléaire offerts par le centre Roi Salman pour l’aide humanitaire et les secours, dans le cadre des relations privilégiées entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite et la coopération humanitaire et médicale entre les deux pays.

Ces opérations permettront aux enfants de retrouver l’audition et de s’intégrer au sein de la société.