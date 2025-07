Depuis l’instauration de ce régime en Tunisie en mars 2024, le nombre personnes ayant obtenu le statut d’autoentrepreneur a atteint jusqu’au mois de juin dernier 122 (jeunes freelances, artisans et travailleurs indépendants,..) au gouvernorat de Monastir.

Lors d’une journée organisée, mercredi, pour faire connaitre les avantages de ce régime, la directrice régionale de l’emploi et de la formation Saoussen Touir a ajouté qu’actuellement 115 personnes qui exercent dans des activités libres sont inscrites sur la plateforme dédiée à ce régime en vue de l’obtention de ce statut dans la région.

Éligible à ce régime, toute personne exerçant, individuellement, un métier dans les secteurs de l’industrie, de l’artisanat, du commerce ainsi que des services hors des métiers commerciaux et réalisant un chiffre d’affaires annuel qui ne dépasse pas les 75 mille dinars.

Outre les procédures administratives simplifiées et entièrement numérisées, le statut d’autoentrepreneur offre plusieurs avantages dont l’accès à la couverture sociale, aux cartes de soins, à la pension de retraite, à l’assurance travail, et ce, dès l’obtention de la carte d’autoentrepreneur. Les bénéficiaires ont également droit à un régime fiscal préférentiel puisqu’ils ne payent qu’une seule contribution qui inclut à la fois la cotisation sociale et l’impôt.

Couvrant 540 activités économiques, le statut d’autoentrepreneur devrait bénéficier à plus de 260 mille personnes en Tunisie. En termes d’objectifs chiffrés, le gouvernement vise l’inscription de 25 mille autoentrepreneurs chaque année sur la plateforme www.autoentrepreneur.tn.