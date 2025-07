La journée du jeudi 3 juillet sera marquée par un ciel partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien. En cours d’après-midi, des cellules orageuses se développeront sur les régions de l’ouest nord et centre, apportant des pluies parfois accompagnées de grêle. Ces perturbations pourraient s’étendre localement à certaines zones de l’Est.

Le vent, d’abord faible à modéré de secteur est, se renforcera progressivement dans l’après-midi, notamment près des côtes, sur le sud et en cas d’orages. La mer sera peu agitée à moutonneuse, notamment dans le golfe de Gabès.

Côté températures, la chaleur restera soutenue. Les maximales varieront entre 32 et 36°C sur les zones côtières et les hauteurs, tandis qu’elles atteindront entre 37 et 41°C ailleurs, sous l’effet du vent de sirocco.

La vigilance est de mise dans les zones concernées par les orages et la chaleur intense, notamment dans l’intérieur du pays.