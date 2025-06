Jessica Pegula, numéro 3 mondiale, a décroché samedi son troisième titre de la saison sur le gazon de Bad Homburg, s’imposant en finale face à la Polonaise Iga Swiatek (4e mondiale) en deux sets (6-4, 7-5). À seulement deux jours du début de Wimbledon, cette victoire confirme la forme ascendante de l’Américaine et la positionne comme une sérieuse prétendante au titre du Grand Chelem londonien.

À 31 ans, Pegula s’offre son deuxième trophée sur gazon, après sa victoire au WTA 500 de Berlin en 2024, et le neuvième sacre de sa carrière. Cette performance est d’autant plus significative qu’elle réduit l’écart dans ses confrontations directes avec Swiatek, le score étant désormais de 6 victoires à 5 en faveur de la Polonaise. Finaliste du dernier US Open, l’Américaine aborde Wimbledon, le troisième Grand Chelem de la saison, avec une confiance renouvelée dans un tableau féminin sans favorite évidente.

Son parcours à Wimbledon débutera mardi au All England Lawn Tennis Club, où elle affrontera l’Italienne Elisabetta Cocciaretto (122e mondiale). De son côté, Iga Swiatek, 24 ans et forte de 22 titres sur le circuit principal, tentera de décrocher un premier sacre sur gazon face à la Russe Polina Kudermetova (63e mondiale), également mardi. Contrairement à Pegula, déjà titrée à Austin (sur dur) et Charleston (terre battue verte) en 2025, Swiatek est en quête d’un nouveau trophée depuis son quatrième sacre à Roland-Garros en juin 2024.