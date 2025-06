Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a reçu lundi, une délégation d’experts chinois, afin de finaliser certaines aspects techniques liés à la reconstruction du stade olympique d’El Menzah et de lancer la mise en oeuvre du projet.

Cette réunion s’est tenue en présence de représentants des ministères de l’Intérieur, des Finances, de l’Equipement et de l’Habitat, des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, de l’Economie et de la Planification, ainsi que de l’instance générale de gestion du budget de l’Etat.

L’ambassadeur de Chine en Tunisie avait précédemment affirmé à l’agence TAP, que les deux pays s’étaient entendus sur le financement du projet de reconstruction du stade olympique d’El Menzah.

Il a précisé que la partie tunisienne avait remis un rapport d’étude de faisabilité aux entreprises chinoises concernées, pour l’examiner. Ces dernières ont demandé à la Tunisie d’ajouter certains documents complémentaires au rapport.