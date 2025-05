L’ambassadeur de Tunisie à Tripoli, Lassâad Laâjili, s’est entretenu avec la cheffe de la Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL), Hanna Serwaa Tetteh.

L’entretien a porté sur les derniers développements de la situation en Libye, selon un communiqué publié mercredi, sur la page facebook de l’ambassade de Tunisie à Tripoli, sans donner davantage de précisions sur la teneur des échanges.

La capitale libyenne, Tripoli, a récemment été le théâtre d’affrontements, notamment dans la nuit du 12 au 13 mai, déclenchés suite à l’assassinat d’Abdelghani al-Kikli, chef de l’appareil de soutien à la stabilité, structure affiliée au Conseil présidentiel libyen.

La Mission d’appui des Nations Unies en Libye et le Conseil présidentiel libyen ont mis en place un “comité de trêve”. L’objectif de cette initiative est de pérenniser le cessez-le-feu du 14 mai et protéger les civils.

En avril dernier, la cheffe de la MANUL avait participé à des réunions bilatérales de haut niveau avec les ministres des Affaires étrangères de Tunisie, d’Algérie et d’Egypte, en marge du 4e Forum diplomatique d’Antalya (Turquie). Elle y avait réaffirmé “l’engagement des Nations unies à faciliter et soutenir un processus politique global en Libye, fondé sur la préservation de l’unité nationale”.

Un rétablissement de la stabilité ne pourra être envisagé sans une relance du processus politique et la formation d’un gouvernement unifié, a soutenu la cheffe de la MANUL.

Mardi, des médias ont rapporté que la MANUL a publié un rapport qui présente plusieurs options formulées par le comité consultatif chargé d’élaborer des options pour résoudre les principaux points de blocage entravant l’organisation d’élections dans le pays.

“Ce rapport doit servir de base pour forger un consensus sur les prochaines étapes du processus politique mené et pris en charge par les Libyens”, selon la cheffe de la MANUL.

Le rapport propose quatre scénarios envisageables pour établir une feuille de route en vue de la tenue d’élections présidentielle et législatives et mettre un terme à la transition politique. Il s’agit, donc, d’organiser simultanément des élections présidentielle et législatives ; de tenir des élections législatives, suivies de l’adoption d’une constitution permanente, d’adopter une constitution, puis organiser les élections ; de mettre en place un comité de dialogue politique fondé sur un accord libyen, chargé de finaliser les lois électorales, la configuration de l’exécutif et la constitution.

Pour la responsable onusienne, ce rapport constitue un point de départ pour un dialogue national inclusif sur les meilleures voies de sortie de l’impasse politique qui empêche, depuis 2021, la tenue d’élections et accentue l’instabilité sur les plans économique et sécuritaire.