Une délégation de l’Assemblée des représentants du peuple a participé, du 12 au 15 mai, aux travaux de la 19e session de la Conférence de l’Union des Conseils des Etats membres de l’Organisation de la Coopération islamique, organisée à Jakarta (Indonésie), sous le thème: « Bonne gouvernance et institutions fortes comme piliers de résilience ».

Selon un communiqué de l’ARP, publié, jeudi, la délégation parlementaire comprenait l’assesseur chargé des relations avec la fonction juridique et les instances constitutionnelles, Olfa Marouani, l’assesseur chargé des relations avec les citoyens et la société civile, Nizar Seddik, et Bouthaina Ghanmi, membre de la Commission de l’éducation, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique, de la jeunesse et des sports.

Olfa Marouani a donné lecture du discours du président de l’ARP, Brahim Bouderbala, dans lequel il a souligné que le monde musulman traverse une période délicate, en raison des violations graves des droits de l’homme, en particulier dans les territoires palestiniens occupés. Les Palestiniens subissent la violence quotidienne de la machine de guerre de l’occupation sioniste, a-t-il dit.

Le président du Parlement a réaffirmé l’engagement constant de la Tunisie à dénoncer les crimes contre l’humanité commis à Gaza et les violations en Cisjordanie, appelant les Etats, les organisations internationales et les défenseurs des droits humains à intervenir de toute urgence pour mettre fin à la guerre génocidaire, aux déplacements forcés et au blocus criminel imposé par l’occupant.

Il a, également, exhorté les parlements islamiques à intensifier leurs efforts communs pour dénoncer l’agression sioniste, ses projets de déplacement de populations et ses tentatives de liquidation de la cause palestinienne, tout en appelant à la poursuite en justice des auteurs de crimes de guerre.