Le marché a terminé la séance sur une note quasi-stable. L’indice de référence a grignoté 0,04 % à 11317,86 points, dans un volume bien garni de 9,7 MD, alimenté par deux transactions de bloc portant sur le titre Poulina Group Holding d’une valeur totale de 2,3 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse “Tunisie Valeurs”.

Le titre BTE s’est offert la meilleure performance de la séance. L’action de la banque privée a signé une avancée de 4,2 % à 5,420 D. La valeur a amassé un flux quasi-nul sur la séance.

Le titre BH BANK a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action de la banque étatique s’est offert un gain de 4 % à 10,240 D dans un maigre volume d’échange.

Le titre SOTIPAPIER poursuit sa valse-hésitation en bourse. L’action du papetier a terminé la séance en territoire négatif, trébuchant de 3,5 % à 3,620 D, dans de modestes échanges de 40 mille dinars.

Le titre CELLCOM a, également, été mal orienté sur la séance. L’action de la société a accusé un repli de 3,1 % à 1,850 D. La valeur a été transigée à hauteur de 35 mille dinars sur la séance.

POULINA GROUP HOLDING et SFBT ont été les valeurs les plus dynamiques de la séance. Les deux valeurs ont alimenté le marché avec des capitaux respectifs de 2,9 MD et 2,2 MD sur la séance.