Le complexe des jeunes de Tozeur organise du 10 au 13 avril courant, une série d’ateliers de sensibilisation et d’éducation destinés aux élèves de plusieurs établissements scolaires, collèges et lycées, dans le cadre du projet “Les jeunes et les dangers de l’espace cybernétique”, sur le thème “Connais ton monde… protège-toi”.

Cette manifestation se tient sous la supervision du commissariat régional de la Jeunesse et des Sports, et en partenariat avec le commissariat régional de l’éducation et l’Agence Nationale de la Cybersécurité (ANCS)

Le projet est destiné dans sa première phase aux élèves des collèges Ibn Chabbat-route de l’Aéroport, le collège pilote, le lycée ”Al Imtiyez”, et le lycée pilote.

Cette première étape est focalisée sur la sensibilisation, l’éducation et la transmission d’informations techniques permettant aux jeunes de protéger leurs données personnelles lors de l’utilisation de l’espace cybernétique.

Une deuxième phase est prévue pour le mois d’octobre prochain, sous forme d’un camp scientifique réunissant les jeunes participants, des experts et des spécialistes, et permettra l’organisation d’ateliers pratiques dans le domaine, selon la responsable d’animation au sein du complexe des jeunes, Zaïda Khalfaoui.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale du ministère de la Jeunesse et des Sports à l’horizon 2035, portant sur la jeunesse et les comportements à risque, a précisé la même source,

Elle a souligné que le cyberespace constitue l’une des sources de menaces auxquelles sont exposés les jeunes, notamment des dangers d’ordre culturels et moraux, outre les risques d’escroqueries, de harcèlement, de terrorisme idéologique, d’extrémisme et autres formes de menaces comportementales véhiculées par les réseaux internet.

Des experts de l’ANCS ont animé les sessions de sensibilisation et d’information, en fournissant des conseils et des données techniques permettant aux jeunes de se prémunir contre les dangers de cet espace vaste et séduisant, selon la même source.

Elle a ajouté que le projet est destiné aux enfants et aux jeunes à partir de 12 ans, précisant que les dangers de l’espace cybernétique menacent aussi bien les jeunes que les adultes.

Plusieurs élèves ont témoigné avoir tiré profit de ces ateliers, notamment en ce qui concerne les méthodes de protection, les types de menaces cybernétiques et leurs différentes formes, en particulier dans un contexte où les jeunes utilisent massivement les plateformes de réseaux sociaux.