Espérance de Tunis : l’analyse d’une élimination douloureuse

L’Espérance de Tunis a été éliminée de la Ligue des champions d’Afrique après un match nul (0-0) face aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns en quart de finale retour, mardi soir à Radès. Une rencontre tendue, marquée par un manque d’occasions franches des deux côtés. L’entraîneur Maher Kanzari a reconnu la difficulté du match et la pression psychologique qui pesait sur les deux équipes.

Il a pointé une nette amélioration du rendement de son équipe en seconde mi-temps, avec un but inscrit mais annulé pour un hors-jeu controversé. Cette décision, couplée à l’intervention musclée du gardien adverse – qui, selon lui, aurait dû être sanctionnée par une expulsion – a affecté le moral de ses joueurs.

Kanzari a également mis en avant les lacunes physiques de certains éléments et reconnu que le niveau technique global n’était pas à la hauteur des exigences de cette compétition. Il a toutefois assumé cette élimination comme une responsabilité collective, en appelant à une concentration sur les objectifs nationaux à venir, notamment la Coupe et le Championnat.

De son côté, l’entraîneur de Mamelodi Sundowns, Miguel Cardoso, s’est félicité du comportement tactique et défensif de son équipe, soulignant leur maîtrise des points forts de l’Espérance, en particulier Youcef Belaïli. Il a insisté sur l’équilibre du groupe et la solidité du plan de jeu, qui leur a permis de préserver l’avantage acquis à l’aller. Cardoso a exprimé sa satisfaction personnelle, rappelant brièvement son passage à l’Espérance, et n’a pas exclu un éventuel retour dans le futur.

Ce match marque une désillusion pour l’Espérance, qui voit son parcours continental s’arrêter, mais aussi une démonstration d’efficacité tactique du côté de Mamelodi Sundowns, qualifié pour les demi-finales.