Ce mercredi 12 mars 2025, l’Étoile Sportive du Sahel se rendra à Gabès pour affronter l’Avenir de Gabès dans le cadre de la dixième journée retour de la Ligue 1 professionnelle. Ce match est crucial pour les étoilés, qui cherchent à rebondir après une défaite surprise lors de la dernière journée.

L’Étoile Sportive du Sahel, avec son effectif talentueux, devra se remettre sur pied pour éviter de laisser filer des points précieux dans la course au sommet du championnat. De son côté, l’Avenir de Gabès, qui lutte pour sa survie dans la compétition, espère profiter de cette occasion pour se maintenir à flot et faire une belle performance à domicile.

Les supporters pourront suivre cette rencontre en direct sur la chaîne Alkaas, qui diffusera le match dans son intégralité.

Classement actuel :

1️⃣ Espérance de Tunis – 52 pts

2️⃣ US Monastir – 50 pts

3️⃣ Étoile du Sahel – 48 pts

4️⃣ ES Zarzis – 47 pts

5️⃣ Club Africain – 47 pts

…

Zone rouge :

12️⃣ Jeunesse Omrane – 21 pts

13️⃣ AS Gabès – 18 pts

14️⃣ US Ben Guerdane – 18 pts

15️⃣ EGS Gafsa – 15 pts

16️⃣ US Tataouine – 15 pts