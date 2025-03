La Bourse de Tunis a organisé la cérémonie annuelle de sonnerie de cloche pour l’égalité des genres, ou «Ring the Bell for Gender Equality», le 7 mars courant, “en l’honneur des Femmes Dirigeantes de notre écosystème, de l’International Finance Corporation, membre du Groupe Banque Mondiale, et en présence d’étudiantes et étudiants tunisiens”.

Cette cérémonie qu’organisent les Bourses dans le Monde, en étroite coordination avec la Fédération Internationale des Bourses de Valeurs (WFE) et l’Initiative SSE des Nations Unies, vise à promouvoir le principe d’égalité des genres et les droits de la femme auprès des acteurs de l’écosystème entrepreneurial, et à contribuer à réaliser, en particulier, le 5ème Objectif de Développement Durable (ODD).

Pour rappel, la Bourse de Tunis a adhéré en septembre 2015 à l’initiative SSE Exchanges des Nations Unies, devenue une tradition, qui se focalise sur la promotion et le renforcement des compétences auprès des acteurs de l’écosystème entrepreneurial, en vue de réaliser l’ODD 5 : Egalité des genres, l’ODD 8 : Croissance économique et Travail décent, l’ODD 10 : Réduction des inégalités, l’ODD 12 : Production et consommation responsables, l’ODD 13 : Actions pour le climat et l’ODD 17 : Partenariats entre acteurs.

En marge de cette cérémonie, les étudiants ont pris connaissance des différents mécanismes boursiers ainsi que des objectifs de développement durable que la Bourse de Tunis promeut dans le cadre de son adhésion à l’initiative susmentionnée.