L’association “Nabedh Bledi” a lancé mercredi une campagne nationale de lutte contre la violence et les comportements à risque en vue de venir à bout de ces phénomènes, qui ont connu une recrudescence tant dans le milieu social que familial et dans les réseaux sociaux en vue de traiter leurs causes et en particulier les dangers liés à la consommation des drogues, a annoncé la présidente de cette association Olfa Laabidi.

La présidente de cette association a indiqué, au cours d’une conférence de presse tenue à Tunis, que la campagne nationale de lutte contre la violence et les comportements à risque se tiendra jusqu’au 30 juin prochain, sera interrompue durant les deux mois d’été, puis reprendra le mois de septembre et se poursuivra jusqu’à juin 2026, précisant que cette manifestation est organisée dans le cadre d’un partenariat entre l’association “Nabedh Bledi” et le ministère de l’éducation en coopération avec la maison des jeunes de l’Ariana.

Le programme de cette campagne nationale comprend une soirée musicale de solidarité, le 15 mars prochain, avec la participation des chanteurs Lotfi Bouchnek, Alia Belaid et Moez Troudi.

Un festival du Rap sera organisé à l’Amphithéâtre de Carthage avec la contribution du fonds Egyptien pour la lutte contre les drogues, après la clôture du Festival international de Carthage. La date de ce festival sera annoncée ultérieurement, a souligné la présidente de l’association.

Des actions de sensibilisation se tiendront dans le cadre de cette campagne à travers la musique, le chant et la danse dans les espaces culturels et éducatifs et sur les réseaux sociaux.

A cette occasion, un nombre de jeunes de la maison des jeunes de l’Ariana ont émis des propositions sur la manière de lutter contre la violence et les moyens utilisés à cet effet, appelant à renforcer les équipements au sein des maisons des jeunes et des établissements scolaires.

Pour sa part, le représentant du ministère de l’éducation Ettayaa El Ayachi a indiqué que le ministère compte sur ses partenaires parmi la société civile, le ministère de la famille, le ministère de l’intérieur et le ministère de l’enseignement supérieur pour mettre en œuvre sa stratégie de lutte contre la violence chez les jeunes.