Coup de tonnerre en Serie A ! Naples, leader du championnat italien depuis la 19e journée, a chuté sur la pelouse du promu Côme (2-1) ce dimanche, lors de la 26e journée. Une défaite qui coûte cher aux Napolitains, désormais relégués à la deuxième place derrière l’Inter Milan (57 points), vainqueur difficile du Genoa (1-0) samedi soir.

Dès la 7e minute, Amir Rahmani a marqué contre son camp, offrant l’avantage aux locaux. Malgré une égalisation rapide de Giacomo Raspadori (17e), le Napoli n’a pas su imposer son jeu. La recrue espagnole Assane Diao a inscrit le but décisif à la 77e minute, signant ainsi son troisième but en trois matchs et offrant à Côme une victoire de prestige.

Avec un seul point de retard, Naples aura l’occasion de reprendre son trône dès samedi prochain lors d’un choc explosif contre l’Inter Milan au stade Diego-Armando-Maradona. Un duel au sommet qui pourrait s’avérer décisif dans la course au titre. L’Atalanta, troisième avec 51 points, pourrait aussi se rapprocher en cas de succès contre Empoli.