L’Unité de transport aérien tunisienne relevant de la Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations Unis pour la Stabilisation en République Centrafricaine (MINUSCA) a été décorée de la médaille des Nations Unies à Bangui, en République centrafricaine.

Cette distinction a été attribuée mardi 11 février 2025 en vue de mettre en avant la participation de l’unité dans l’amélioration considérable des capacités de transport aérien de la mission onusienne, écrit la MINUSCA dans sa page officielle sur les réseaux sociaux.

Arrivée au sein de la MINUSCA le 25 juillet 2024, l’Unité tunisienne a mené des missions urgentes à Bria, Birao, Bouar et Bangassou, puis à Moundja, Ndele, Boussangou, Mboki et Bambari.

L’Unité de Transport Aérien Tunisienne a mené avec succès 282 transports de fret volumineux, l’acheminement de 2 200 kg de marchandises dangereuses, la livraison de trois cargaisons de matériel électoral, la facilitation de 50 transports d’importantes personnalités et autres passagers, en plus d’effectuer trois opérations d’insertion de troupes, selon la même source.

De plus, l’Unité a organisé des activités de soutien à l’intention des populations vulnérables, notamment par des campagnes médicales à Bangui et Bangassou, fournissant des médicaments à la population locale pour améliorer la santé des bénéficiaires.

La délégation onusienne a souligné que la remise de médailles à l’Unité tunisienne honore “le professionnalisme, la discipline et les sacrifices de son personnel”. Ces efforts ont contribué à créer un environnement sûr et sécurisé pour le maintien de la paix et de la stabilité en République Centrafricaine.