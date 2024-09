L’athlète tunisien Amen Allah Tissaoui s’est adjugé la médaille d’or du 1500 m chaise (T38), en remportant l’épreuve en 4:12.91, à l’issue de la finale disputée samedi au stade de France, dans le cadre des Jeux Paralympiques de Paris-2024.

La médaille d’argent est revenue au Canadien Nate Riech (4:13.12) et celle de bronze à l’Australien Reece Langdon (4:13.13).

Il s’agit de la deuxième médaille à l’actif de l’athlète tunisien, après le bronze au 400m (T37), et la 10e pour la Tunisie (3 or, 3 argent et 4 bronze).