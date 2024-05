Le parcours de golf Carthage de La Soukra abritera ce week-end la 11e édition de la coupe de Tunisie de golf “Adultes”, avec la participation de 78 golfeurs.

Ce rendez-vous annuel clôturant la saison golfique en Tunisie, réunira cinq associations à savoir l’AG Hammamet, tenant du titre (16), l’AG Kantaoui (16), le G Gammarth (16), le CG Soukra (16) et la GC Monastir (14) outre une équipe fédérale qui participe hors compétition et qui est composée d’un certain nombre de doublettes.

Les scores des quatre meilleures équipes de deux seront comptabilisés et l’association qui obtient le score le plus élevé à l’issue des deux journées de compétition sera consacrée.

L’AG Hammamet détentrice du titre l’année dernière à Sousse et qui domine cette épreuve depuis 2020 part avec les faveurs des pronostics pour s’adjuger son 5e titre d’affilée et son 6e depuis la création de la coupe en 2014. Elle aura pour principaux adversaires, l’AGK qui mettra tout en jeu pour récupérer une couronne qu’ elle n’a pas remportée depuis 2019.