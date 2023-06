Beatriz Haddad Maia est une joueuse de tennis professionnelle brésilienne née le 30 mai 1996 à São Paulo. Elle est actuellement classée 14ème au classement WTA en simple. Elle s’est qualifiée pour les quarts de finale de Roland-Garros 2023 où elle affrontera Ons Jabeur.

“Haddad Maia la marathonienne et Ons Jabeur sûre de ses forces : les deux femmes, novices à ce niveau de la compétition Porte d’Auteuil, s’affrontent pour une place dans le dernier carré. La première est considérée comme l’une des meilleures joueuses du monde. La seconde vit un rêve éveillé depuis 10 jours. Si elles ont des trajectoires bien différentes, Ons Jabeur et Beatriz Haddad Maia ne sont séparées que par sept petits rangs au classement WTA. Et ce mercredi, elles découvriront ensemble la sensation de disputer un quart de finale sur le court Philippe-Chatrier.” souligne le site officiel du tournoi de Roland Garros.

Récemment les deux joueuses se sont croisées lors du tournoi de Stuttgart sur terre battue, en avril 2023, où Beatriz Haddad Maia profite de deux abandons, celui de l’ancienne demi-finaliste du Grand Chelem parisien Martina Trevisan (7-5, 1-1 ab.) et de la Kazakhe Elena Rybakina, septième joueuse mondiale (6-1, 6-1 ab.) pour aller jusqu’en quarts. Elle ne remporte alors que trois petits jeux contre Ons Jabeur, 4ème au classement WTA (3-6, 0-6).