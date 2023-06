L’Agence nationale de promotion de la Recherche Scientifique (ANPR) a annoncé, vendredi, le lancement du projet “Science With and For Youth” “SWAFY” financé par l’Union européenne en vue de soutenir le tissu associatif actif dans le domaine des sciences et d’encadrer les doctorants et post doctorats tout en les accompagnant dans la création de startups scientifiques.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, a indiqué lors d’une conférence de presse tenue aux Berges du Lac à Tunis pour annoncer le lancement du projet, qu’un montant de 9,5 millions d’euros, soit l’équivalent à 32 millions de dinars, a été alloué au projet, dans le cadre d’un accord avec l’Union européenne.

Il a ajouté que la mise en œuvre du projet s’étalera sur 48 mois, en partenariat avec plusieurs ministères, tels que l’éducation, l’emploi et la formation professionnelle, la jeunesse et les sports et, les affaires culturelles.

L’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro, a déclaré que le projet “SWAFY” aspire à toucher le plus grand nombre possible de jeunes dans les zones marginalisées du pays pour encourager davantage la recherche, la persévérance et l’innovation dans le domaine de la science, ainsi que pour soutenir la création d’opportunités d’emploi.

De son côté, le directeur général de l’ANPR, Chedli Abdelli, a fait savoir que le projet cible environ 250 doctorants et post doctorants qui bénéficieront d’une bourse pour réaliser une recherche appliquée qui réponde aux besoins de l’environnement socioéconomique, rappelant qu’un premier appel à candidatures à cette bourse a été lancé.

L’objectif général de ce projet, selon l’ANPR, est de contribuer à l’amélioration de la valeur ajoutée de la recherche et l’innovation, dans le développement économique, et au soutien à l’entreprenariat et l’employabilité des jeunes tunisiens à travers le renforcement de l’esprit de créativité et d’invention et le soutien aux doctorants et post doctorants.

SWAFY se décline en trois objectifs spécifiques donnant lieu à trois composantes visant à stimuler l’employabilité des jeunes chercheurs à travers la promotion d’une recherche partenariale active, inclusive, structurée et répondant aux besoins de la société et du monde productif.

Il s’agit, aussi, d’améliorer l’adéquation entre le profil et le cursus de formation à suivre et renforcer l’esprit d’entreprenariat et de créativité, dans une perspective de genre, ouvrant des horizons de carrière plus larges, chez les jeunes. La troisième composante consiste à renforcer le rôle des jeunes, dans toute leur diversité, dans la définition des politiques publiques Science, Technologie et Industrie et dynamiser le tissu associatif Jeunesse-Science en promouvant, au même temps, l’égalité des genres.