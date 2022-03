L’examen des moyens permettant de booster les échanges commerciaux entre la Tunisie et le Canada, la promotion de l’exportation de l’huile d’olive et des produits artisanaux (de la Tunisie vers le Canada) et l’importation céréalière (du Canada vers la Tunisie) ont été au centre d’une réunion tenue à La Kasbah entre la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, et l’ambassadeur du Canada en Tunisie, Patrice Cousineau.

C’est ce qu’indique un communiqué de la présidence du gouvernement publié lundi 28 mars 2022, lequel ajoute que la rencontre a également porté sur ” les moyens de promouvoir les relations de coopération au double plan bilatéral et multilatéral, à l’heure des défis dictés par une conjoncture mondiale difficile, en raison de la guerre russo-ukrainienne et ses répercussions économiques sur tous les pays du monde, tout particulièrement les pays en développement “.

Bouden a saisi l’occasion pour remercier le Canada pour le soutien apporté à la Tunisie, notamment pendant l’épidémie du coronavirus, à travers le système “Covax”, et son assistance sanitaire, passant en revue les réformes engagées par la Tunisie en vue de relancer l’économie, restructurer les petites et moyennes entreprises, rationaliser les finances publiques et impulser l’investissement.

De son côté, le diplomate canadien a réaffirmé “le soutien de son pays à la Tunisie dans ses pourparlers avec le Fonds monétaire international (FMI) et sa disposition à se tenir aux côtés d’elle en cette rude circonstance”, rappelant les initiatives canadiennes dans les domaines de l’intégration économique et sociale des femmes et du soutien aux secteurs des petits métiers, selon le communiqué.