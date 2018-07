La semaine forestière tuniso-canadienne a clôturé, dimanche 1er juillet, ses travaux dans la ville de Tabarka (nord-ouest de la Tunisie) après la signature de deux accords de partenariat.

Le premier accord a été signé par l’Association tunisienne des eaux et forêts et le Collectif des municipalités de la région de Matawinie -comté “MRC” du Québec (Canada)-, alors que le 2ème a réuni la Chambre de commerce et d’industrie du nord-ouest tunisien, d’une part, et son homologue dans la région de San-donat au Canada.

L’objectif des deux accords signés en marge de cette semaine forestière est de permettre un échange d’expertises en matière de gestion des ressources forestières et des eaux.

Il s’agit en outre d’élaborer des études scientifiques visant à valoriser les ressources forestières et hydrauliques et d’ouvrir des perspectives de coopération entre les deux parties dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, ainsi que de faciliter le travail des étudiants et des enseignants appelés à effectuer des stages dans les deux pays et à transformer le secteur forestier en un secteur productif à travers l’amélioration des conditions de vie de ses habitants..

Plusieurs interventions scientifiques et environnementales sur l’importance de l’eau et des forets et leur impact sur l’équilibre environnemental, ont été présentées au cours de cette manifestation, outre des projets touristiques qui devront être réalisés dans les régions d’Ain Draham et Tabarka.

Selon Mohamed Maâroufi, président de l’association tunisienne des eaux et des forêts, l’objectif recherché est de sédentariser les habitants de ces régions en améliorant leurs conditions de vie sans pour autant pervertir les équilibres environnementaux de ces forêts étendues sur une superficie de 300 mille ha dans la zone du nord ouest.

L’expert Abdessattar Rabhi a évoqué la question du Partenariat Public/Privé (PPP) en matière d’investissement dans le secteur forestier et son rôle dans le développement des régions qui recèlent des richesses forestières, outre les avantages octroyés aux investisseurs.

De son côté, l’expert Mokhtar Hammami a mis l’accent sur la gouvernance des municipalités situées dans les régions forestières inscrite dans le code des collectivités locales, soulignant le rôle de la forêt dans l’impulsion des secteurs du tourisme, environnemental et social pour la municipalité forestière et ses habitants outre le rôle de la décentralisation.