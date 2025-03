Un plan régional de prévention contre les feux de forêt a été élaboré pour la période allant du 1er mai au 31 octobre 2025, dans le gouvernorat de Nabeul, a annoncé le directeur de la direction des Forêts au commissariat régional au développement agricole (CRDA), Mohamed Hédi Slimani.

Ce plan comprend la programmation de séances continues, ainsi que la répartition d’équipements et l’affectation des ressources humaines afin de prévenir et intervenir rapidement en cas d’incendie.

Il a souligné, à l’Agence TAP, mardi, qu’une séance de travail réunissant les services du gouvernorat et de la protection civile a récemment été organisée dans ce cadre, dans le but de garantir les moyens d’intervention efficaces et rapides pour réduire les dommages causés par les incendies en général et les feux de forêt en particulier.

Il a précisé, à cet égard, qu’au cours de l’été dernier, 52 incendies ont été enregistrés, affectant environ 151 hectares, répartis entre 120 hectares de forêts et environ 33 hectares de terres agricoles.

Il a dans ce sens souligné l’importance du secteur forestier dans le gouvernorat de Nabeul, où les forêts couvrent environ 61 mille hectares, dont 80% de forêts domaniales et 20% de forêts privées.

Le couvert forestier de la région contribue à fournir des journées de travail pour la main-d’œuvre temporaire et permanente, ainsi qu’un stock de bois et de plantes diverses, dont 30 tonnes de pin d’Alep chaque année, a-t-il explique.