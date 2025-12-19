Le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, s’est entretenu, vendredi, au siège du département avec l’ambassadeur du Canada en Tunisie, Alexandre Bilodeau.

L’entretien a été l’occasion d’examiner les liens d’amitié unissant la Tunisie et le Canada ainsi que les moyens à même de renforcer la coopération militaire entre les deux pays, indique un communiqué du département de la Défense.

A cette occasion, le ministre s’est félicité des relations entre les deux pays, soulignant l’importance de développer la coopération militaire, afin qu’elle soit à la hauteur de la coopération bilatérale dans les autres domaines, à travers la mise en place d’un cadre juridique régissant et renforçant ce partenariat.

L’objectif, pour le ministre, est d’étendre la coopération bilatérale militaire vers d’autres domaines à l’instar de la santé militaire, la recherche et le sauvetage maritimes, la lutte contre la migration irrégulière, la criminalité transfrontalière, la traite des personnes ainsi que la cybersécurité.

Le ministre a, en outre, mis l’accent sur l’importance de l’appui aux projets de développement pilotes à dimension économique et sociale dans les régions intérieures et sahariennes, à l’instar de l’expérience de l’armée nationale dans les projets de Rejim Maatoug et d’El Mohdith dans la délégation d’El Faouar (gouvernorat de Kébili).

Sehili a affirmé que ces deux projets contribuent, désormais, à la revitalisation des zones sahariennes, au développement des ressources hydriques ainsi qu’au développement des activités commerciales et à la création d’emplois, garantissant ainsi des conditions de vie décentes aux habitants de ces régions.

De son côté, le diplomate canadien, fraîchement accrédité en Tunisie, a salué les relations unissant les deux pays et le rôle de la Tunisie, en tant que facteur de stabilité dans la région.

Il a, à cette occasion, fait part de la disposition de son pays à hisser le niveau de coopération bilatérale dans le domaine militaire dans l’intérêt commun et dans un climat de respect mutuel, ajoute le communiqué.

Alexandre Bilodeau avait remis, le 19 aout 2025, une copie figurée de ses lettres de créance en qualité d’ambassadeur du Canada en Tunisie, au ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti.