Pas moins de 185 judokas représentant 23 pays sont attendus à l’Open international de Tunis seniors (hommes et dames), prévu les 12 et 13 mars courant, à la salle omnisports de Radès, annonce, mardi, la Fédération tunisienne de judo (FTJ).

Le président de la FTJ, Skander Hachicha, a souligné, lors d’une conférence de presse tenue au siège de la Fédération, que le tournoi international de Tunis est de retour au premier plan des événements sportifs après une interruption de trois ans, à cause de la conjoncture politique et sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, empêchant l’organisation des éditions 2019, 2020 et 2021.

Il a ajouté que malgré l’absence de dotations financières, le tournoi représente pour de nombreux athlètes une importante étape de préparation en vue de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 grâce aux points gagnés qui peuvent conforter leurs chances de qualification au tournoi olympique.

Le président de la FTJ a indiqué que l’Open international de Tunis sera marqué par l’absence des lutteurs russes, en raison des sanctions imposées par la Fédération Internationale de la discipline à la Russie et à la Biélorussie, en rapport avec la guerre contre l’Ukraine.

Il a par ailleurs rappelé que le judo est l’un des sports de combat les plus difficiles qui a permis à la Tunisie de remporter 15 médailles internationales, ajoutant que la fédération vise à travers la participation aux tournois internationaux de préparer une équipe compétitive et capable de réussir sur les plans mondial et olympique, et que l’objectif premier demeure la qualification aux JO et de monter sur le podium, malgré les moyens limités.

Pour sa part, le directeur technique national, Abderrazzak Turki, a indiqué que les judokas tunisiens accordent une grande importance aux tournois internationaux afin de se mesurer aux champions du monde et olympiques et d’acquérir plus d’expérience.

Il a reconnu que le manque de soutien financier au sport de judo a beaucoup affecté les résultats d’un certain nombre de judokas sur lesquels on comptait pour monter sur le podium olympique lors des Jeux de Tokyo, à l’instar de Nihal Cheikhrouhou, révélant à cet égard que cette dernière avait participé aux derniers JO alors qu’elle était blessée.

Il est à noter que les pays qui participeront au tournoi sont : Tunisie, Algérie, Bahreïn, Burkina Faso, Centrafrique, Tchad, RD Congo, Colombie, Djibouti, France, Gabon, Guinée, Kenya, Arabie Saoudite, Koweït, Maroc, Malte, Niger, Nouvelle-Zélande, Sénégal, Tadjikistan, Emirats arabes unis et Etats-Unis d’Amérique.

La Tunisie sera représentée par 49 judokas (27 hommes et 22 femmes). Il s’agit de :

Hommes : Fraj Dhouibi (-60 kg) – Chahine Thabet (-60 kg) – Alaeddine Ben Mahar (-60 kg) – Hassib Khalfaoui (-60 kg) – Adel Ghars Trabelsi (-60 kg) – Skander Mejri (-66 kg) – Bilel Ben Ahmed (-66 kg) – Ibrahim Helali (-66 kg) – Yassine Guizani (-66 kg) – Alaeddine Chalbi (-73 kg) ) – Aziz Harbi (-73 kg) – Mohamed Rouiti (-73 kg) – Mohamed Amine Hannafi (73-kg) – Abderrahmane Sahbeni (-73 kg) – Wajdi Hajji (-81 kg) – Hichem Sallami (-81 kg) – Mohamed Arbi (-81 kg) – Rayan Mejri (-81 kg) – Abdelaziz Ben Ammar (-90 kg) – Yassine Grichi (-90 kg) – Bahaeddine Bejaoui (-90 kg) – Khalil Guizani (-90 kg) – Koussai Ben Ghars (-100 kg) – Amir Grichi (-100-kg) – Wahib Hadiouch (+100 kg) – Rayane Ben Mahmoud (+100 kg) – Karim Gharbi (+100).

Dames : Omaima Bdioui (48 kg) – Rahma Tibi (48 kg) – Amira Ben Ayed (48 kg) – Dorra Oueslati (52 kg) – Roumayssa Tibi (52 kg) – Mariem Jmour (52 kg), Chayma Sidaoui (52 kg) – Nouha Hajri (57 kg) – Amira Trabelsi (57 kg) – Sarra Dhaouadi (57-) – Marwa Chammakhi (57 kg) – Mariem Bejaoui (63 kg) – Mona Mannai (63 kg) – Maram Jmour (63 kg) – Nihal Landolsi (70 kg) – Fatma Haddad (70 kg) ) – Rahma Bahraini (78 kg) – Arij Akab (78 kg ) – Sarra Mzoughi (78 kg) – Nihel Cheikhrouhou (+78 kg) – Zayneb Troudi (+78 kg) – Nahla Jendoubi (+78 kg).