La sélection tunisienne de judo (cadets et cadettes) a été sacrée championne d’Afrique de judo dans la compétition par équipes mixtes après sa victoire en finale contre l’Algérie (4-2), vendredi à Luanda, en Angola.

En demi-finale, la Tunisie s’était imposée face au Maroc (4-2).

A noter que les judokas tunisiens ont décroché sept médailles (1 or, 4 argent et 2 bronze) lors des épreuves individuelles de ces championnats d’Afrique des jeunes, réservé aux catégories d’âge des moins de 18 et 20 ans.

La médaille d’or a été obtenue par Ranim Ben Slimane (-63 kg), tandis que les quatre médailles d’argent ont été remportées par Assil Bennour (-40 kg), Narjes Hadaji (-48 kg), Aya Hamdi (-70 kg) et Rayen Chaabani (-90 kg). Les deux médailles de bronze sont revenues à Chiheb Sehbani (-73 kg) et Iyad Issaoui (+90 kg).

La compétition se poursuivra lors de ces championnats d’Afrique avec les épreuves des juniors (U21).