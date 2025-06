La Tunisienne Oumaima Bdioui a été éliminée en huitièmes de finale de la catégorie des -48 kg des championnats du monde seniors de judo, organisés à Budapest (Hongrie), après sa défaite, vendredi, devant la Japonaise Koga Wakana.

Lors des deux premiers tours, Bdioui a battu respectivement la Roumaine Laura Bogdan et la Colombienne Lasso Erika.

Les Mondiaux de Budapest, organisés du 13 au 19 juin, réunissent quelques 563 judokas représentant 93 pays.

Outre Oumaima Bdioui, la Tunisie est représentée par Arij Akab (-78 kg) et Siwar Dhaouadi (78 kg), chez les dames, et par Alaeddine Ben Chelbi (-73 kg) et Koussay Ben Gharss (-100 kg) chez les hommes.