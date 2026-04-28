Le président de la République, Kais Saïed, a démis la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie, Fatma Thabet Chiboub, de ses fonctions.

Le ministre de l’équipement et de l’habitat, Salah Zouari, sera chargé de la gestion du département par intérim.

La décision du président de la République a été annoncée lors d’une réunion tenue, mardi, au palais de Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, la ministre des Finances Mechket Slama Khaldi, le ministre des Affaires sociales Issam Lahmar et le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle Riadh Chaoued, indique un communiqué de la présidence de la République.