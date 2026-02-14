La sélection tunisienne junior de judo a remporté 13 médailles (2 or, 2 argent et 9 bronze) au Tunis African Open qui se déroulent actuellement à la salle omnisports de Radès (13-15 février courant).

Les deux médailles d’or sont revenues à Narjes Haddaji (-48 kg) et Zaineb Troudi (+78 kg), tandis que les deux breloques d’argent ont été décrochées par Maram Namouchi (-78 kg) et Cherifa Sabbegh (+78 kg).

Quant aux médailles de bronze, elles ont été l’oeuvre de Firas Ben Nsib (-66 kg), Adnane Zayani (-90 kg), Adem Landolsi (-100 kg), Adem Kouki (+100 kg), Emna Khalfaoui (-52 kg), Khadija Abdelkefi (-52 kg), Aroua Ben Mehrez (-57 kg), Asma Farhat (-63 kg) et Siwar Ben Zid (+78 kg).

Rappelons que le Judo African Open 2026 qui se tient actuellement à Tunis concerne les catégories des cadets, juniors et seniors, soit 272 judokas chez les seniors, 138 chez les juniors et 108 chez les cadets.

Les cadets entreront en lice, ce samedi, lors du deuxième jour, avant que le tournoi ne se termine par les combats des seniors.

Le judo tunisien y représenté par 56 judokas chez les cadets dont 27 filles, contre 46 chez les juniors dont 22 filles, en plus des 48 athlètes seniors dont 21 judokates.

Notons, par ailleurs, que l’importance de cette compétition réside dans son impact sur le classement international en prévision des prochaines échéances, notamment, les championnats mondiaux et continentaux, ainsi que pour la préparation aux prochains Grands Prix. Le médaillé d’or de chaque épreuve obtiendra 100 points, tandis que 70 points seront attribués au médaillé d’argent contre 50 points pour le médaillé de bronze.