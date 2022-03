La ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors, Amal Belhaj Moussa, appelle les élites culturelles et politiques dans les pays arabes à adopter une approche plus réaliste et plus efficace pour lutter contre la discrimination entre les hommes et les femmes.

Lors de sa participation en vision conférence au congrès arabe intitulé “Femmes arabes, Excellence et Aspiration”, qui se tient en Algérie sous la présidence du Président de la République algérienne, la ministre a affirmé que la situation de la femme dans les sociétés arabes souffre de l’ancrage des stéréotypes dans les représentations et pratiques sociales.

Elle a souligné le rôle des médias dans la lutte contre les stéréotypes à l’égard des femmes et des moyens susceptibles d’assurer la complémentarité entre la culture et les médias, en tant que catalyseurs de tout processus de changement.

Belhaj Moussa a appelé la Ligue des Etats arabes à inciter les organisations sous sa tutelle à préparer des encyclopédies selon une méthodologie scientifique sur les femmes arabes qui se sont distinguées dans divers domaines des sciences exactes, expérimentales, sociales, humaines et littéraires à travers l’histoire, et à publier ces encyclopédies dans plusieurs langues.

Lors des travaux de ce congrès organisé dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme correspondant au 08 mars de chaque année, la ministre a passé en revue les divers actions menées au fil de l’histoire par les réformateurs et penseurs en faveur de la défense des droits de la femme.

Elle a indiqué que le classement de la femme tunisienne par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) pour l’année 2020 reflète son haut niveau de créativité et d’excellence.

“La femme tunisienne occupe le premier rang sur la liste des femmes africaines et arabes pionnières dans le domaine de la science la recherche, sachant que 55,1% des chercheurs tunisiens sont des femmes, a-t-elle dit, signalant que ce taux est le plus élevé en Afrique et dans le monde arabe.

Elle a souligné que les femmes tunisiennes arrivent en tête de liste des pays arabes dans le domaine de la recherche scientifique et de l’innovation avec 55%, contre une moyenne de 39% pour la région arabe et ce, dans le cadre d’une approche qui prend en compte le genre social dans la quote part des femmes dans le domaine de la recherche scientifique par rapport aux hommes.