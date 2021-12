Soucieuses et inquiètes de la tournure qu’ont pris les événements à partir du 25 juillet 2021, avec l’annonce par le président de la République de l’état d’exception en activant l’article 80 de la Constitution, après la publication d’une ” organisation provisoire des pouvoirs ” le 22 septembre 2021, l’Association tunisienne de défense des libertés individuelles (ADLI), l’Art Rue et la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis proposent une série de soirée-débats portant sur ” L’état d’exception ” pour essayer de comprendre ce qui se passe et surtout pour analyser les implications de telle situation sur les droits et les libertés.

Dans ce cadre, le professeur Wahid Ferchichi invite le chercheur en droit, Mohamed Anoir Zayani et la Responsable du programme Accès à la Justice chez Avocats sans Frontières Insaf Bouhaf à prendre part à cette troisième soirée-débat sur “La discrimination et la stigmatisation dans le discours et la pratique”, un débat qu’il facilite en direct et en ligne depuis la page FB L’Art Rue le mardi 02 novembre 2021 à 19h.

La soirée sera diffusée également sur les pages de l’ADLI et de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.

Mohamed Anoir Zayani est chercheur en Droit public à l’Université de Carthage, secrétaire général de l’association tunisienne de défense des libertés individuelles et ancien coordinateur du Collectif civil pour les libertés individuelles.

Auteur de plusieurs travaux de recherche sur la situation des droits humains et des catégories vulnérables en Tunisie, il vient de publier avec l’ADLI le Rapport relatif aux ” les droits et les libertés durant la période d’exception : Discrimination et stigmatisation dans le discours et la pratique “.

Insaf Bouhafs est titulaire d’un Master en Droit International et Européen de la faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion de Rouen, avec un focus sur les droits humains. Son mémoire porte sur le ” Féminisme institutionnel en Tunisie : Représentation politique des femmes et rôle des Women Policy Agencies.

La Parité comme exemple “, et a été soutenu en 2019. Elle est actuellement Responsable du Programme Accès à la Justice au sein de l’organisation Avocats Sans Frontières.

Wahid Ferchichi est professeur de droit public à l’Université de Carthage, directeur du département de droit public et de science politique à la Faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis. Il y co-dirige le master des droits humains et coordonne la clinique juridique violence basée sur le genre. Wahid Ferchichi est le président honoraire de l’Association tunisienne de défense des libertés individuelles (www.adlitn.org).