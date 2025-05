Dans la continuité de la première formation consacrée aux “concepts et enjeux de la médiation culturelle”, initiée par la fabrique d’espaces artistiques “L’Art Rue” en 2024 dans le cadre du programme “Massari-Consolider sa trajectoire professionnelle culturelle”, un second module de formation est lancé en 2025, proposant une approche pratique et immersive de la médiation culturelle dans le contexte d’un festival en espace public. Prenant comme terrain d’étude le festival Dream City 2025, ce nouveau module invite entre juin et septembre 2025 les participants à explorer en profondeur les rôles, les défis et les dynamiques de la médiation au sein d’un événement artistique profondément inscrit dans son territoire.

L’objectif de cette formation est d’une part, de permettre aux futurs médiateurs culturels d’appréhender les spécificités de la médiation en espace public et lors d’un festival tel que Dream City et d’autre part, les accompagner dans la conception et l’expérimentation de dispositifs de médiation innovants et inclusifs, qui seront testés en conditions réelles lors de la 10ème édition du festival prévue du 3 au 19 octobre 2025.

A travers cette expérience, les participants seront amenés à développer des outils concrets, à engager une réflexion sur les interactions entre art et société, à expérimenter la co-création avec les publics et à analyser les enjeux sociaux, politiques et culturels qui influencent les pratiques de médiation aujourd’hui.

La formation, dont l’appel à candidature prend fin le 8 juin 2025, s’adresse à des professionnels ou futurs professionnels disposant d’une première expérience en médiation culturelle ou en animation de projets artistiques, manifestant un intérêt pour la co-création et la relation entre les arts, les publics et le territoire.

Ce module sera encadré par Aurélie Machghoul, anthropologue et historienne de l’art, engagée depuis vingt ans dans l’accompagnement de projets culturels à fort impact social et Hedi Khelil, artiste visuel et universitaire, également consultant en management culturel et innovation sociale.