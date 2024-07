L’Art Rue a annoncé que le Festival d’Automne à Paris a donné Carte Blanche au festival pluridisciplinaire Dream City pour l’inauguration du premier Pavillon de la commune CDN Aubervilliers, le centre dramatique national d’Aubervilliers et en invitant des artistes à créer en s’engageant dans la ville, passerelle entre la médina de Tunis et la commune française d’Aubervilliers.

De la médina de Tunis, l’équipe artistique tunisienne de la biennale Dream City s’installera dans la semaine du 20 au 28 septembre 2024 à Aubervilliers pour déployer différentes propositions dans des lieux insolites et marquants du territoire qu’elle investit, comme à Tunis, en lien étroit avec la population et les structures socio-culturelles de la ville, afin de partager une approche pluridisciplinaire en prise avec des réalités urbaines, sociales et politiques à la fois locales et globales.

Lectures théâtrales, installations plastiques et vidéos, performances dansées, films, conférences et concerts dessinent une cartographie vivante de sensibilités et pensées en action. Avec cette Carte Blanche offrant la possibilité de programmer un ensemble de propositions au cœur du Festival, concentrant ainsi les possibilités d’un dialogue et d’un partage., le Festival d’Automne embrasse une vision et un programme éclectique, actant également une complicité esthétique et artistique avec son partenaire tunisien, pour que par-delà la Méditerranée, les cités de rêve partagent le même territoire.

Créé en 1972, le Festival d’Automne à Paris, festival artistique pluridisciplinaire contemporain est conçu comme un espace de confrontation et de création à dimension internationale. Avec une programmation qui présente des démarches d’ordre expérimenta et attentif à la recherche de formes nouvelles notamment des cultures non-occidentales, l’édition 2024 qui se déroulera de septembre à décembre prochain connaîtra la participation de près de 28 pays.