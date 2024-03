Trois artistes palestiniens de Jénine, Haïfa et Gaza discuteront de leurs pratiques culturelles, de leur présent et de leur avenir en ces temps de crise.

Dans le cadre du Civic Space programmé demain mardi 26 mars (20H30, en ligne sur la page facebook de l’Art Rue via un lien zoom gratuit), ils discuteront d’un certain nombre de questions : comment s’engager dans ces atrocités en tant qu’artistes, et quelles sont les prochaines étapes à envisager et auxquelles contribuer ? Quelles formes de solidarité de la part de leurs collègues arabes et autres peuvent être utiles ? Comment le secteur culturel en Palestine peut-il survivre? etc.

Cette conversation, informe la fabrique d’espaces artistiques l’Art Rue, sera modérée par Aseel Al Bajeh, responsable du plaidoyer et des campagnes à l’Institut palestinien pour la diplomatie publique (PIPD), avec la participation d’Ahmed Tobasi, acteur et directeur artistique du Freedom Theatre à Jénine, et de Samaa Wakim, artiste de la scène, membre du Yaa Samar Dance Theatre.

Ayant grandi dans les territoires palestiniens occupés, la chorégraphe et performeuse Samaa Wakim explore dans un solo de danse (programmé pour les 4 et 5 avril prochain) l’impact sur son identité. A l’aide de mouvements et de sons, elle évoque les souvenirs de son enfance et du monde imaginaire qu’elle a créé pour survivre. Propulsée par ses propres sons et par la musique live de la chorégraphe Samar Haddad King, elle flotte entre la peur et l’espoir, entre les sons qui l’ont effrayée et ceux qui l’ont réconfortée.

Le « Civic Space » est un espace créé en 2020 par l’Art Rue en tant qu’espace de création, d’expérimentation et de recherche entre les pratiques et les cultures, dans le cadre de sa programmation digitale Dream Performative Digital World (DPDW). Il s’agit d’une initiative qui rassemble des voix, des expertises et des visions autour des thématiques contemporaines et des enjeux majeurs – politiques, artistiques et sociétaux en Tunisie et à l’international. Il se veut une tribune de parole forte, citoyenne et libre, dédié au dialogue et à la réflexion collective.