Dans le cadre du projet de coopération internationale “Slash Transition”, l’association Art Rue organise une exposition collective d’art sonore du 4 au 6 février 2025 dans la Médina de Tunis.

L’exposition “Installations sonores de cités en transition” mettra en lumière les créations de cinq artistes sonores, qui ont exploré cinq territoires différents en transition.

L’exposition qui se déroulera en boucle de 11H00 à 19H00 se veut un rendez-vous artistique qui invite à réfléchir aux liens entre l’art sonore et les dynamiques de transformation sociale et territoriale, en mettant en avant le talent créatif des artistes.

Elle s’inscrit dans le cadre du projet “Slash Transition”, explorant les liens entre création, urbanisme et son. S’étalant sur quatre ans, de mars 2023 à mars 2027, ce projet cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du programme Europe Créative, réunit sept partenaires travaillant en collaboration sur cinq territoires en transition situés à Innsbruck (Autriche), Lisbonne (Portugal), Nantes (France), Tbilissi (Géorgie) et Tunis (Tunisie). Ensemble, ils explorent la place et le rôle des artistes sonores dans des territoires confrontés à diverses formes de transition, afin de confronter les différentes réalités économiques, législatives et culturelles des artistes ainsi que les problématiques spécifiques des territoires impliqués.

“Slash Transition” est né de deux constats majeurs. D’une part, les modèles économiques actuels, basés sur le live et le streaming, ne suffisent plus à garantir une carrière durable pour les artistes. Il devient nécessaire de réfléchir à de nouveaux modèles économiques, plus justes et plus écologiques, afin de permettre aux artistes de prospérer dans un contexte en perpétuelle évolution. D’autre part, les territoires en transition – qu’il s’agisse de transitions urbaines, sociales, économiques ou écologiques – soulèvent de nouvelles problématiques, notamment en termes de mixité sociale, gentrification, revitalisation ou sécurité.

Espace de création, d’expérimentation et de recherche entre les pratiques et les cultures, l’Art Rue œuvre à travers ses diverses activités à faire de l’art un outil de dialogue, de réflexion et de développement social. En mobilisant des artistes locaux et internationaux, elle s’emploie à transformer les lieux du quotidien (écoles, places, cafés…) en espaces de création.