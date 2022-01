La Tunisie occupe la 65ème position dans le classement de l’Etat de droit, publié par l’Organisation américaine ” World Justice Project ” dans son rapport pour l’année 2021.

La Tunisie a perdu deux rangs par rapport à 2020, en totalisant un score de 0,53/1 comme Indice sur l’Etat de droit.

Dans la région MENA (Moyen-Orient et l’Afrique du nord), la Tunisie se positionne à la troisième place derrière les Emirats arabes unis et la Jordanie.

Le classement de WJP tient compte de plusieurs critères : les contraintes aux pouvoirs du gouvernement, absence de corruption, gouvernement ouvert, droits fondamentaux, ordre et sécurité, applications des règlements, justice civile et justice criminelle. L’Indice sur l’Etat de Droit de WJP porte sur plus de 138 000 sondages auprès des ménages et 4200 sondages auprès de juristes et d’experts à travers le monde.

Selon le rapport de WPJ, 74.2% des pays concernés par le classement ont connu des baisses dans leur performance de l’Etat de droit à cause de la pandémie de Coronavirus.