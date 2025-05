Un affrontement entre deux équipes aux ambitions différentes. Le Real Madrid, actuellement deuxième, cherche à maintenir la pression sur le leader, tandis que Majorque, solidement installé en milieu de tableau, espère créer la surprise et grappiller des points précieux.

Le Real Madrid aborde cette rencontre avec la ferme intention de consolider sa position de dauphin et, pourquoi pas, de rêver encore au titre. Avec 75 points en 35 matchs (23 victoires, 6 nuls, 6 défaites), les Madrilènes sont à la lutte pour les premières places. Leur forme récente est quelque peu inégale, affichant trois victoires et deux défaites lors de leurs cinq dernières sorties. Cependant, leur puissance offensive et leur expérience des grands rendez-vous en font un adversaire redoutable, surtout à domicile.

De son côté, Majorque réalise une saison honorable et occupe la neuvième place du classement avec 47 points (13 victoires, 8 nuls, 14 défaites en 35 rencontres). Sans la pression du maintien ni l’objectif immédiat d’une qualification européenne, les Majorquins peuvent aborder ce match avec une certaine sérénité, mais aussi avec l’envie de signer une performance de prestige.

Historique des confrontations : avantage Real Madrid

Si l’on se penche sur les cinq dernières confrontations directes entre les deux équipes, le Real Madrid mène la danse avec trois victoires. Majorque a réussi à s’imposer une fois, tandis qu’une rencontre s’est soldée par un match nul. Ce léger avantage psychologique pourrait jouer en faveur des Madrilènes, mais chaque match a sa propre vérité.

Ce duel promet donc d’être intéressant, avec un Real Madrid en quête de points cruciaux pour le haut du tableau et une équipe de Majorque capable de déjouer les pronostics. Reste à savoir quelle équipe saura le mieux tirer son épingle du jeu.