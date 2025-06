Le score de la Tunisie dans le pilier concernant « la participation et les opportunités économiques », (l’un des quatre piliers composant l’indice « Global Gender Gap 2025 », publié récemment, par le World Economic Forum) s’est détérioré de 4 rangs (135ème rang en 2025), par rapport à l’année 2024 (131ème rang), c’est ce qui ressort d’une note publiée par l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE).

En fait, la Tunisie est classée à la 4ème place dans la région MENA et au 123ème rang au niveau mondial, en termes de disparité de genre, d’après le même rapport (Global Gender Gap 2025), lequel apporte une quantification du niveau des inégalités du genre dans 148 pays, sur la base des enquêtes effectuées de façon identique à travers les partenaires régionaux. Le score de la Tunisie s’est dégradé de 1,4 % par rapport à l’année précédente, à 65,4%.

En ce qui concerne la détérioration du pilier « participation et opportunités économiques », elle est expliquée par la baisse de plusieurs indicateurs, notamment celui de “Revenu estimé”, dont le score n’a pas dépassé 36,3% (138ème rang au niveau mondial) et celui de “Cadres, hauts fonctionnaires et dirigeants” (avec un score limité au niveau de 27,5% et le 115ème rang mondial).

En revanche, les deux indicateurs « l’Egalité salariale pour un travail similaire », et « Travailleurs, professionnels et techniciens » ont enregistré de meilleurs scores, s’élevant respectivement à 65,5% (68ème rang international) et 90,3% (84ème rang international).

Il importe de noter qu’outre ce pilier de la participation économique et des opportunités, le rapport se fonde sur trois autres piliers, à savoir l’éducation, la santé et l’émancipation politique, avec pour finalité évaluer les pays en fonction de la manière dont leurs ressources et opportunités sont réparties entre les hommes et les femmes.

Le rapport indique que depuis 2006 la parité du gendre au niveau international s’est améliorée de 4,8%.

Il est à souligner que le premier pays dans ce classement est l’Islande avec un score de 92.6%, et ceci pour la 16ème fois successive. Le Pakistan est le dernier pays dans le classement pour cette édition ; il détient la 148ème place avec un score de 56,7%.