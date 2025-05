Le choc entre le Wydad Athletic Club et le FAR Rabat promet d’enflammer la 28e journée de la Botola ce samedi 3 mai à 20h00. Au-delà de l’importance de ce grand classique du football marocain, les deux équipes abordent ce match avec des objectifs différents, mais tout aussi importants.

Le Wydad, troisième au classement avec 45 points, reste en course pour une place sur le podium, voire plus si les leaders fléchissent. Cependant, les Rouges de Casablanca n’ont pas brillé récemment : aucune victoire lors de leurs cinq dernières confrontations face aux militaires de Rabat, avec trois défaites et deux matchs nuls. De plus, la série actuelle du WAC n’est guère rassurante avec une série de contre-performances avec les deux défaites récentes.

En face, le FAR Rabat arrive en confiance. Deuxièmes avec 51 points, les hommes du club militaire restent solidement ancrés dans la lutte pour le titre, même si le leader, la RS Berkane (REB), compte dix longueurs d’avance. Enchaînant les bons résultats – quatre victoires sur leurs cinq derniers matchs – les Rbatis savent qu’un succès à Casablanca renforcerait leur position et mettrait la pression sur le leader.

Ce match sera donc bien plus qu’un simple affrontement : il pourrait relancer la dynamique du Wydad ou conforter l’ambition des FAR pour le sacre final.

Match à suivre sur la chaîne Arryadia.