Alors que la course au titre et aux places européennes bat son plein, Arsenal s’apprête à recevoir l’AFC Bournemouth dans un match décisif pour la suite du championnat.

Actuellement deuxièmes avec 67 points en 34 journées, les Gunners n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent continuer à espérer rattraper Liverpool, solide leader avec 82 points. De son côté, Bournemouth, 10e avec 50 points, vise une fin de saison solide pour se maintenir dans la première moitié du classement.

Les statistiques sont largement en faveur d’Arsenal dans les confrontations directes récentes : sur les cinq derniers duels, les Londoniens se sont imposés à quatre reprises contre une seule victoire pour les Cherries. Une domination confirmée par les performances récentes : Arsenal reste sur deux victoires, un nul et une défaite, tandis que Bournemouth affiche un bilan plus irrégulier, avec deux défaites, deux victoires et un nul.

Ce match pourrait donc être crucial à plusieurs niveaux : pour Arsenal, il s’agit de consolider sa place sur le podium et de rester au contact du leader, tandis que Bournemouth pourrait, en cas de bon résultat, se rapprocher du top 8 et valider une saison réussie.

A suivre sur Canal + Foot