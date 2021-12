Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a eu un entretien, vendredi 17 décembre 2021, avec son homologue libyenne, Najla Al-Manqoush.

La rencontre s’est déroulée en marge de la participation des deux ministres à la réunion préparatoire du Sommet afro-turc, qui se tient le 18 décembre 2021 à Istanbul.

Selon un communiqué, la réunion a porté sur les relations bilatérales à la lumière des recommandations des réunions des commissions sectorielles conjointes. Dans ce contexte, Jerandi a souligné la nécessité de promouvoir la coopération bilatérale entre les deux pays et de diversifier ses domaines.

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a tenu une série de rencontres avec ses homologues du Tchad, de la Côte d’Ivoire et de la Sierra Leone, dans le cadre de leur participation à la réunion ministérielle préparatoire du Sommet afro-turc.

A cette occasion, Jerandi a évoqué avec ses homologues, ” la réalité des relations bilatérales et les moyens de les développer, notamment à la lumière de la confiance et du respect dont jouit la Tunisie auprès de ces partenaires.

Le ministre a également discuté avec ses homologues de la situation en Libye, formant l’espoir de voir ce pays ” frère ” retrouver sa stabilité dans le cadre d’un consensus qui préserve sa sûreté et épargne à la région des crises et du terrorisme qui s’est installé dans la région du Sahel et du Sahara…