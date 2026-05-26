Le chef de la diplomatie tunisienne, Mohamed Ali Nafti, a reçu lundi l’ambassadeur saoudien à Tunis, Abdulaziz bin Ali Al-Saqr, venu lui rendre une visite d’adieu à l’occasion de la fin de sa mission.

Lors de cette rencontre, le ministre a salué « la profondeur des relations fraternelles et historiques » entre la Tunisie et l’Arabie saoudite, réaffirmant l’engagement de Tunis à renforcer davantage la coopération bilatérale et à hisser les relations entre les deux pays au rang de « partenariat stratégique intégral ».

Selon un communiqué, Nafti a également mis en avant les avancées enregistrées dans la coopération tuniso-saoudienne dans plusieurs domaines, rappelant la visite effectuée à Tunis en septembre 2025 par le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal bin Farhan Al Saud.

Les deux pays célèbrent cette année le 70e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Nafti a, par ailleurs, salué les efforts déployés par le diplomate saoudien durant son mandat à Tunis, estimant qu’ils ont contribué à consolider les liens de fraternité entre les deux peuples et à renforcer la coopération bilatérale.

De son côté, l’ambassadeur saoudien a remercié les autorités tunisiennes pour le soutien et les facilités accordés durant sa mission, réaffirmant la volonté des dirigeants saoudiens de renforcer davantage les relations de coopération et de solidarité entre les deux pays.