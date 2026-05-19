Les relations d’amitié, de coopération et de partenariat entre la Tunisie et la République de Corée, notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée tels que la santé numérique, l’industrie des composants automobiles, la gouvernance électronique et les technologies de communication, ont été au centre de la rencontre tenue lundi entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Mohamed Ali Nafti, et l’ambassadeur de la République de Corée en Tunisie, Lee Tae-Won.

Le ministre a salué le niveau distingué de cette coopération, mettant en avant le rôle central joué par l’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) dans le développement des projets communs et l’élargissement de leurs perspectives.

Cité dans un communiqué, Mohamed Ali Nafti a mis en avant l’importance de la réunion des ministres des Affaires Etrangères Corée-Afrique prévue à Seoul, le 1er juin prochain. Il a également évoqué le potentiel de la coopération triangulaire Tunisie-Corée-Afrique et les opportunités d’élargir les investissements coréens en Tunisie.

De son côté, l’ambassadeur a salué la qualité des relations bilatérales et réaffirmé son engagement à œuvrer davantage au développement et à l’élargissement des domaines de la coopération bilatérale, notamment dans la perspective de la célébration, du 60eme anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays au cours des prochaines années.

Il a également évoqué les perspectives prometteuses en matière de développement des investissements conjoints et de renforcement des échanges commerciaux, à la lumière des discussions en cours concernant l’intention d’une entreprise coréenne d’importer des quantités importantes d’huile d’olive tunisien ainsi que d’autres produits alimentaires.