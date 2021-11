Après une année 2020 en demi-teinte, caractérisée par la forte propagation de la pandémie du coronavirus, le Salon du Chocolat et de la Pâtisserie revient dans sa 3ème édition et ce, du 2 au 4 décembre 2021.

Côté expositions, les fidèles’ de la première heure du Salon, les grandes enseignes du monde du chocolat, de la pâtisserie, confiserie, biscuiterie et même de l’équipement hôtelier seront présents avec des stands animés et imposants. Les artisans chocolatiers et pâtissiers bénéficieront d’une place privilégiée et exposeront aux premiers rangs, d’autant qu’ils ne cessent de faire preuve de grande créativité d’édition en édition.

Pour mettre les bouchées doubles, le Salon du Chocolat placé sous le signe “le Chocolat fait son show à l’Utica” va s’ouvrir cette année à l’international.

Deux labels étrangers de renom, opérant dans la filière du Café, du Cacao, de la Pâtisserie et de la Confiserie seront présents. Une première dans ce secteur en Tunisie, ce qui fait que ces marques ont hâte d’aller à la rencontre du public tunisien, mondialement connu pour son goût pour les douceurs, les friandises et la fine gastronomie.

Sur un autre plan, fidèle à ses traditions, et en marge du Salon, un concours sera organisé par le Club de la Coupe du Monde de la Pâtisserie. Il s’articulera autour de la Meilleure Pièce artistique et le Meilleur entremet en chocolat.

Le but de ce concours vise principalement à valoriser le talent en herbe des élèves des Ecoles de formation en pâtisserie qui ont plus que jamais besoin d’être mis sous les feux des projecteurs. Ces derniers s’affréteront, durant les 3 jours du Salon, pour montrer tout leur savoir-faire artistique et technique. Un enjeu de taille face à la crème des chefs et professionnels des métiers de bouche qui leur assureront le bon encadrement et figureront parmi les prestigieux membres du Jury.

Dans la rubrique animation, des ateliers pour enfants seront reconduits ainsi que quelques séances de dégustation.

Un autre Guest-Star fera son come-back au Salon, Ridha Khedher, lauréat du prestigieux prix de la meilleure baguette à Paris, plutôt connu comme ‘’Le Boulanger de l’Elysée’’.

Le numéro Un de la baguette, installé au 14ème arrondissement de Paris, reviendra avec ses ouvrages, “La baguette de la République” et “Du pain dans l’assiette”.

L’organisateur de l’évènement, IFE Tunisia, qui par la même occasion tient plusieurs grands Salon annuels, ne lésinera pas sur le côté prévention, hygiène et santé.

L’éventuelle reprise épidémique accentuée par la déferlante de la 5ème vague de la COVID imposent plus que jamais la prise de précautions préventives et l’adoption de mesures sanitaires assez restreintes.