Les relations de coopération entre la Tunisie et l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (Alecso) ont été au centre d’une rencontre, jeudi, au palais de Carthage, entre le président de la République, Kais Saied, et le directeur général de l’Organisation, Mohamed Ould Amar.

Au cours de cette rencontre, le chef de l’Etat a présenté au premier responsable de l’organisation une vision générale du projet de création d’un centre international de calligraphie en Tunisie, saluant, à cet effet, le rôle important joué par l’Alecso dans le renforcement des mécanismes d’action arabe commune.

Cité dans un communiqué de la présidence, le chef de l’Etat a souligné la nécessité de préserver la pérennité de l’Organisation et de lui réunir les meilleures conditions pour développer ses stratégies et élargir ses domaines d’activité.