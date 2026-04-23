Le Tunis International Center for Digital Cultural Economy (TICDCE) sera officiellement accrédité par l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) lors d’une cérémonie prévue le mardi 28 avril 2026, dans ses locaux à Tunis.

Cette distinction consacre l’engagement du TICDCE en faveur d’une économie culturelle numérique innovante et durable. Elle s’inscrit dans le cadre d’un programme pionnier de l’ALECSO dédié à l’accréditation d’institutions culturelles arabes répondant à des critères stricts de créativité, de durabilité, de qualité et de bonne gouvernance.

En intégrant ce réseau d’excellence, le TICDCE rejoindra des établissements partageant une vision commune : renforcer l’action culturelle inter-arabe et favoriser l’échange des meilleures pratiques entre institutions accréditées à l’échelle régionale.

L’accréditation repose sur cinq principes fondamentaux, notamment l’institutionnalisation, la participation, la transparence, l’ouverture aux expériences internationales et la valorisation de modèles de gouvernance culturelle innovants, qui constituent le socle d’une coopération culturelle arabe renouvelée.