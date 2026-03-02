L’impact de l’intelligence artificielle (IA) sur les métiers de la justice sera au cœur d’un colloque organisé mercredi prochain par l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) dans ses locaux à Tunis. Cette rencontre marquera également le lancement d’une chaire dédiée à la numérisation et au règlement des litiges.

Placée sous le thème « L’intelligence artificielle et la refonte des métiers de la justice », cette manifestation verra le lancement officiel de la Chaire ALECSO « Règlement des litiges et numérisation ». Cette nouvelle chaire s’inscrit dans une démarche de renforcement de la recherche scientifique et de la réflexion prospective sur les transformations numériques et leurs impacts sur les systèmes judiciaires. Elle vise également à consolider le rôle des technologies modernes dans le développement des mécanismes de règlement des litiges et à soutenir la justice numérique.

Le programme de la rencontre prévoit des interventions sur l’IA et les professions contribuant à l’instauration de la justice, ainsi que sur les opportunités offertes à la justice numérique dans les domaines civil et pénal. Les débats aborderont aussi l’équilibre entre efficacité judiciaire et garanties du procès équitable. Une table ronde élargie sera spécifiquement consacrée à la justice algorithmique, interrogeant le rôle du juge et les limites de la technologie.

Cette initiative fait suite à l’adoption, en juillet 2025, de la Charte sur l’éthique de l’intelligence artificielle par l’ALECSO. Ce cadre stratégique pionnier vise à fournir aux États arabes des directives basées sur la justice, la transparence, la protection de la vie privée et la souveraineté numérique, tout en encourageant l’innovation responsable et la coopération internationale.