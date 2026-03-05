L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et l’Organisation Arabe pour l’Education, la Culture et les Sciences (ALECSO) annoncent l’ouverture des candidatures du Prix de la traduction Ibn Khaldoun et Léopold Sédar Senghor qui récompense la traduction du français vers l’arabe et de l’arabe vers le français d’une œuvre littéraire et/ou en sciences humaines et sociales. Le dernier délai pour la présentation des dossiers de candidature est fixé au 30 juin 2026.

Ce prix a pour objectif de promouvoir la diversité culturelle et linguistique et d’encourager les échanges culturels et littéraires entre le monde arabe et l’espace francophone, ce prix récompense la traduction d’un ouvrage littéraire ou de sciences humaines “arabe <> français”.

Il s’adresse aux traducteurs, aux universités, aux instituts d’enseignement supérieur et aux centres d’études et de recherches, aux associations et aux unions nationales, ainsi qu’aux maisons d’édition du monde arabe et de l’espace francophone. Le Prix, doté de 10 000 euros, à parité entre l’OIF et l’ALECSO, est attribué chaque année par un jury international.

Les conditions de candidature pour la 19ème édition de ce prix pour sa session 2026 sont :

1. Les candidatures au prix peuvent être soumises par :

– les traducteur(-trices)s qui répondent aux conditions fixées par le règlement du Prix ;

– les universités, les instituts d’enseignement supérieur et les centres d’études et de recherches dans le monde arabe et dans l’espace francophone ;

– les associations et les unions nationales dans les pays arabes et dans l’espace francophone ;

– les personnalités renommées dans les domaines du prix ;

– les maisons d’édition.

2. La candidature au Prix se fait par la présentation d’un ouvrage littéraire et/ou en sciences humaines, traduit du français vers l’arabe ou de l’arabe vers le français.

La participation est limitée à un seul ouvrage par candidat(e).

3. L’ouvrage traduit doit être publié par une maison d’édition arabophone ou francophone et être la première traduction récente (trois ans maximum précédant l’année de l’appel à candidatures) de l’œuvre d’origine.

4. Les textes dactylographiés, photocopiés ou autoédités ne sont pas acceptés.

5. Il ne peut être présenté de candidature à titre posthume

6. Le ou la candidat(e) doit fournir un curriculum vitae ainsi qu’une présentation de ses travaux de traduction, objets de sa candidature en soulignant leur apport à une meilleure connaissance mutuelle des deux cultures.

7. Pour la session 2026, le ou la candidat(e) doit faire parvenir au Secrétariat du Prix, uniquement par voie électronique, une copie de l’ouvrage traduit ainsi que de l’ouvrage original.

8. Le dernier délai pour la présentation des dossiers de candidature est fixé au 30 juin 2026.

9. Le Prix consiste en une bourse d’un montant de 10 000 euros.

10. Le choix du ou de la lauréat(e) ne peut faire l’objet d’aucune contestation.

Davantage d’informations sur les candidatures sont disponibles sur les sites internet suivants :

httpss://www.alecso.org/nsite/fr/