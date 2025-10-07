L’organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) a organisé mardi, en collaboration avec l’organisation tunisienne pour l’éducation et la famille (OTEF) une journée d’étude ayant pour thème “l’inclusion des enfants atteints de troubles du spectre autistique (TSA) en milieu scolaire: état des lieux et perspectives”, à l’occasion de la journée mondiale des enseignants, qui coïncide avec le 5 octobre de chaque année.

Le président de l’OTEF Mahmoud Meftah a souligné à cette occasion, l’importance du dépistage précoce pour détecter rapidement certains troubles chez l’enfant, appelant l’état à appuyer les efforts déployés par les parents d’enfants atteints de TSA en matière de prise en charge et d’intégration au sein de la société.

De son côté l’expert en éducation auprès de l’ALECSO Hechmi Ardhaoui a souligné dans une déclaration à la TAP que ce thème permettra d’évaluer les effets de l’inclusion des enfants atteints du TSA sur leur intégration sociale et de recenser les difficultés rencontrées par les parents et les enseignants en matière de prise en charge.

Par ailleurs, la représentante du ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Alyssa Khouaja a indiqué qu’une expérience pilote a été lancée par le ministère sur l’inclusion des enfants en bas âge atteints de TSA, relevant que ce programme se poursuit pour la 3ème année consécutive.

“Il porte essentiellement sur l’intégration des enfants atteints de TSA dans les institutions publiques et privés de la petite enfance avec un financement d’une partie des frais préscolaires par le ministère de la famille, a-t-elle précisé.

Elle a affirmé qu’une prime de 200 dinars par enfant autiste issu de familles à revenu limité est versée par le ministère dont une partie est consacrée aux frais d’inscription, alors que le reste du montant couvre les frais de l’Orthophoniste ou de l’Ergothérapeute et du psychologue selon les besoins de l’enfant, soulignant que le nombre des bénéficiaires de ce programme est passé de 300 enfants en 2023 à 600 enfants en 2024.

Au cours de cette journée d’étude, les participants ont présenté les expériences réussies des pays arabes en matière de prise en charge des enfants atteints du TSA dont celles de la Libye, du Maroc et de la Syrie.

Ils ont débattu de plusieurs thèmes liés aux mécanismes de dépistage précoce, l’inclusion des enfants atteints du TSA dans les établissements de la petite enfance et la prise en charge psychologique des enfants.