La Tunisie a participé du 28 au 30 octobre 2025 à la 27ème session de la Conférence sur l’Archéologie et le Patrimoine culturel dans le monde Arabe, organisé à Doha (Qatar) sur le thème “Durabilité du patrimoine culturel : défis et stratégies d’avenir”.

La directrice générale du Patrimoine au ministère des Affaires culturelles, Chiraz Saïed, a présenté, à cette occasion, un aperçu de l’expérience tunisienne en matière de sauvegarde et de valorisation du patrimoine, mettant en relief les programmes et projets qui renforcent la vision de la Tunisie dans ce domaine, indique samedi un communiqué du ministère.

Cette participation, ajoute la même source, a permis aux délégations arabes de saluer la vision novatrice et les initiatives pionnières entreprises par la Tunisie en matière de durabilité du patrimoine national.

Lors de cette conférence organisée par l’Organisation de la Ligue arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) en coopération avec le Comité des musées du Qatar, le directeur général de l’Institut national du patrimoine (INP), Tarek Baccouche, a reçu un certificat de reconnaissance à l’occasion de l’inscription de la mosquée Zitouna comme bien culturel au Registre ALECSO du patrimoine architectural et urbain dans les pays arabes pour l’année 2025.