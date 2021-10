Dans le cadre du projet “Promotion du Tourisme Durable ” de la GIZ (agence de coopération internationale allemande pour le développement) à la Médina de Tunis, dont l’objectif principal est de créer une nouvelle dynamique culturelle, touristique et économique à la Médina de Tunis, Dar Chedlia présente un programme d’activités varié qui met l’accent sur les produits du terroir tunisien, les traditions culinaires et les richesses historiques et culturelles de la Médina, informe Ali Edition acteur impliqué dans le projet.

Le premier événement intitulé “La oula, une tradition culinaire ancestrale” se tiendra samedi 30 octobre 2021 de 11h00 à 15h00.

Un atelier sur “La oula du couscous” réunira des femmes qui refont ce rituel tunisien de plus en plus oublié dans une ambiance conviviale.

De nos jours, comme autrefois, les méthodes de préparation du couscous constituent une somme de savoirs et de savoir-faire qui se transmettent de façon non formelle par l’observation et la reproduction.

Un buffet de différents types de couscous : couscous bil Kadid, coucous bil besbes (farfoucha), couscous d’orge, couscous au poisson, couscous Zerda garni avec des œufs, des bonbons et des fruits secs, masfouf, L’ban , Poupées de sucre de Nabeul ….

Ce plat est accompagné d’adjuvants végétaux divers et de différentes viandes en fonction du territoire, de la saison et des circonstances.

Le programme prévoit également une exposition d’outils, instruments et ustensiles exclusifs à la préparation du couscous : différents types de couscoussier, des ghorbals (tamis), une meule en pierre ainsi qu’une exposition photo /vidéo sur le thème “el oula et couscous”.

Ensuite, ce sera au tour des grenades, hindi, dattes, agrumes, harissa et autre huile d’olive. Et durant quelques mois, le programme prévoit une exposition autour de la Médina, son histoire et ses légendes ses rues, ruelles , impasses et places, ses souks et ses monuments …..

Pour rappel, Le projet ” Promotion du Tourisme Durable ” est une action conjointe de l’Union européenne dans le cadre du programme ” Tounes Wijhetouna ” et du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement ( BMZ) mis en œuvre par la GIZ, en partenariat avec le Ministère du Tourisme.

Le projet représente le volet ” Diversification et renforcement de la qualité de l’offre touristique ” de ” Tounes Wijhetouna ” – programme d’appui à la diversification du tourisme, au développement de chaînes de valeur de l’artisanat et du design et à la valorisation du patrimoine culturel, qui vise à diversifier l’offre touristique tunisienne en créant des synergies entre les secteurs du tourisme, de l’artisanat, des produits du terroir et du patrimoine culturel.

L’objectif global du programme Tounes Wijhetouna est de contribuer au développement économique durable et inclusif de la Tunisie.

Dans le cadre du développement des produits touristiques, le projet propose notamment un accompagnement technique aux acteurs du tourisme pour le développement des produits touristiques axés sur le tourisme culturel, le tourisme culinaire et le tourisme en plein air, et ceci dans plusieurs régions de la Tunisie (Carthage, Médina de Tunis, Tozeur…) en suivant une approche collaborative basée sur la concertation et permettant de proposer des actions adaptées aux besoins des acteurs et à la réalité du terrain.